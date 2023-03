Un mese di formazione gratuita all'uso dell'inglese per operatori di attività ricettive

In partenza ad aprile una grande opportunità gratuita di formazione e potenziamento delle skill del settore degli hotel, ristoranti e catering, a cura del network di scuole di inglese My English School. Un mese per aggiornare le proprie competenze professionali e prendere parte alla valorizzazione di un settore economico molto importante per il territorio di Modena: i e rivolti ai lavoratori dell’industria della

ricettività e della ristorazione sia per chi l’inglese lo conosce già, sia per chi ha bisogno di approfondirlo.



L’iniziativa avrà luogo ad aprile e prevede lo svolgimento di quattro giornate di workshop in lingua inglese sui maggiori temi del mondo della ricettività in alberghi e ristoranti, al termine delle quali verrà rilasciato un attestato di certificazione delle competenze.



L'iniziativa è stata presentata questa mattina in Piazza Roma a Modena.



Insieme a Laura Serafini, titolare di MY English School Modena, l’Assessore Andrea Bosi per il Comune di Modena, il Consigliere regionale Francesca Maletti in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, Mauro Rossi imprenditore e Presidente di Confesercenti, lo Chef stellato Luca Marchini, Sabrina Gasparini artista e titolare del B&B “la Casa di Valeria” di nuova realizzazione, e Laura Tancredi, titolare di Made in Modena Travel, tour operator e store per la vendita di merchandising delle eccellenze modenesi.“Credo che iniziative come queste, volte ad incrementare le competenze linguistiche nel settore dell’accoglienza siano fondamentali prendere la nostra città sempre più apprezzata dai tantissimi turisti che vengono per ammirare le nostre meraviglie e gustare le nostre eccellenze' - ha affermato l'assessore Adrea Bosi. 'Per Modena e provincia è importante intercettare anche il potenziale turismo business offerto dalle fiere di settore internazionali che si svolgono nel quartiere fieristico di Bologna”.

Per lo Chef stellato Luca Marchini 'Modena, provincia nella quale ho scelto di investire con la mia attività, è sede di ben sei distretti industriali, ma ha anche un ottimo potenziale turistico, perché qui arriva turismo qualificato e di nicchia, alla ricerca di eccellenze”.



“Modena sta crescendo sempre di più come meta turistica e di business internazionale e siamo molto orgogliosi di presentare questa prima edizione di HOSPITALITY MONTH. Questo progetto darà l’opportunità e gli strumenti necessari agli addetti del settore di ‘coccolare’ il turista in modo da fargli



Oggetto della formazione saranno tematiche già familiari per gli addetti ai lavoratori del mondo horeca - accoglienza, ristorazione, customer satisfaction, food & beverage e molto altro - che acquisiranno in questo modo nuove skills in inglese, utili e concretamente spendibili.



I laboratori di Hospitality Month si svolgeranno quindi nel mese di aprile (mercoledì 5-12-19-26 aprile, oppure giovedì 6-13-20-27 aprile) presso la sede di MyEs in via Via Cattaneo 56 a Modena, avranno la durata di un’ora e mezza dalle 15.30 alle 17.00 e un numero massimo di 25 partecipanti per gruppo. Si approfondiranno i moduli dal titolo: “Happy To Help”, “Who Are We?”, “Be Our Guest”, “Action In The Kitchen”, “Make Yourself At Home”, “Special Events”.

L’attestato finale verrà rilasciato a seguito della frequenza di almeno tre attività su quattro.



“Nel 2019 ho deciso di ristrutturare il casale appartenuto alla mia nonna materna Valeria, da lì è cominciata un’avventura sorprendente! Come albergatrice “per caso” ho dovuto molto in fretta strutturarmi e dall’Aprile 2022 ho accolto tantissimi ospiti esteri, che mai mi sarei immaginata avrebbero apprezzato la nostra struttura! Modena è perfetta per un turismo “di nicchia “, un turismo di esperienze, quindi sarò la prima ad iscrivermi a questo corso e a questa iniziativa preziosa per chi affronta imprenditoria relativa all’ospitalità nella nostra città di eccellenze”, racconta Sabrina Gasparini, artista e titolare del B&B La Casa di Valeria.







“La mia attività è nella centralissima Piazza Grande e spesso da me entrano turisti non solo per curiosità e per acquistare, ma anche per interfacciarsi con qualcuno che possa dare indicazioni e suggerimenti in lingua inglese”, dice Laura Tancredi, titolare di Made in Modena Travel.

“A Modena investono nel turismo sia le Istituzioni che l’imprenditoria, ci stiamo riprendendo nonostante il periodo difficile sia passato che presente, ma gli obiettivi sono di crescita e potenziamento e una delle leve di aumento dei flussi turistici sarà sicuramente rappresentata anche dalla recente produzione internazionale del nuovo film su Enzo Ferrari, occasione straordinaria per il nostro territorio” conclude Mauro Rossi, Imprenditore e Presidente Confesercenti Modena. Sarà possibile riservare la propria partecipazione, prenotando attraverso il link/ https://www.myes.school/corsi/hospitality-month.php

,oppure contattando la sede di My English School Modena di via Carlo Cattaneo 56 al numero 059 2929592 o Wapp 371 4419217, oppure inviando una mail a modena@myes.it con i proprio riferimento per essere ricontattati.