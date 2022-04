Into the future 2022, viaggio nella ricerca scientifica per 650 studen

Si è conclusa la sesta edizione di Into the Future, il progetto di orientamento scolastico promosso dalla Fondazione di Modena, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia. Gli incontri hanno coinvolto in due mesi e mezzo 26 classi, per un totale di 650 studenti e 35 insegnanti provenienti da 8 Istituti Superiori (IIS Corni MO, ITIS Fermi MO, ITIS Da Vinci Carpi, IIS Selmi Biologico MO, IIS Selmi Linguistico MO, Liceo Classico Muratori San Carlo MO, Liceo Linguistico Muratori San Carlo MO, IIS Levi Vignola).Gli appuntamenti hanno permesso a ragazze e ragazzi di conoscere l’attività della Fondazione di Modena, che da sempre sostiene la ricerca scientifica, e di incontrare ricercatori e scienziati che hanno interagito con gli studenti mostrando l’uso di strumentazioni, prototipi e i risultati più recenti delle loro ricerche.- digital humanities, settore della ricerca a cavallo tra sapere umanistico e scientifico attraverso cui si promuove la valorizzazione del patrimonio culturale con attività come “Lodovico”, la piattaforma messa a punto dal Centro DHMORE, e l’Estense Digital Library entro cui rivivono in digitale le opere di Muratori, le carte geografiche e gli spartiti musicali degli Estensi;- ingegneria ambientale, con un viaggio nei laboratori in cui vengono sviluppate tecnologie per il controllo e la prevenzione delle emergenze nell’epoca del global warming;automotive, con i progettisti che realizzano auto con motori a combustione interna, auto ibride, moto elettriche e auto a guida autonoma.