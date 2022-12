Irene Grandi, Anna Tatangelo e dibattiti sull'attualità per i 30 anni di Udicon E-R

Venerdì 16 e sabato 17 dicembre a Modena si terrà il IV° Congresso regionale di U.Di.Con. Emilia-Romagna, un’occasione per l’associazione che tutela i consumatori, di incontrare i cittadini e i propri associati e rinnovare anche i propri organi statutari. Allo stesso tempo l’appuntamento, in programma presso il Forum Monzani in via Aristotele 33, è un invito a tutta la regione per affrontare temi a carattere sociale e di stretta attualità. Le due giornate vedranno la presenza delle istituzioni locali e il contributo di diversi esperti e professionisti. A concludere la carrellata di iniziative, sia del venerdì che del sabato, saranno due concerti speciali con ospiti altrettanto di rilievo come Irene Grandi (il 16 dicembre) e Anna Tatangelo (il 17 dicembre).



Il programma



Venerdì 16 dalle ore 10 alle ore 12, mattinata dedicata al tema caldissimo del cyberbullismo e l’adescamento online.



Protagoniste saranno le scuole, oltre a psicologi ed esperti che affronteranno l’argomento da diverse angolazioni. Sarà l’occasione per approfondire un fenomeno dilagante e preoccupante.Al pomeriggio, dalle ore 17.30, si terrà un workshop con tre spunti di peso come ‘Qualità della vita e dei servizi pubblici in Emilia-Romagna’, ‘Legalità e infiltrazioni mafiose al nord’, ‘Il ruolo sociale dell’associazionismo e del volontariato’.Il programma prevede gli interventi dell’Assessore Andrea Bosi, del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, la giornalista Federica Angeli, e il Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità della Regione, Gian Guido Nobili.In chiusura, sarà il momento del concerto acustico di Irene Grandi, tra le più celebri voci femminili della musica italiana degli ultimi trent’anni.si aprirà alle 14:30 con il congresso regionale U.Di.Con Emilia Romagna e con i saluti istituzionali.



Si procederà con un pomeriggio all’insegna della musica, infatti, sul palco del Forum Monzani inizierà un contest dedicato alle migliori band emergenti del momento, aperto dall’Assessore alla Cultura del comune di Modena, Andrea Bortolamasi. Le band si affronteranno a colpi di esibizioni e canzoni, solo una sarà decretata la migliore dalla giuria aggiudicandosi un premio di 1000 euro.

In chiusura sarà il momento di un’altra big della musica italiana, Anna Tatangelo, che canterà alcuni dei suoi maggiori successi. Entrambe le giornate del Congresso regionale U.Di.Con. Emilia-Romagna si concluderanno con un buffet offerto dall’associazione.

L’ingresso sarà gratuito, ma è fortemente consigliata la prenotazione al numero 0599784204.