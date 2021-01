La Cra Ramazzini brucia il 2020 e il Covid

Nel 2020 hanno condiviso il dolore e la paura per le positività e i lutti. Con l'arrivo del 2021 hanno condiviso il raggiungimento dell'essere, come struttuta e come gruppo di ospiti ed operatori, liberi dal Covid. E' la struttura residenziale per anziani Ramazzini di Modena, colpita meno di altre nel recente passato, ma comunque colpita, dal dramma dei contagi da Covid. Si sa, la vittoria nella guerra al Covid non è ancora arrivata e le battaglie da combattere saranno tante, ma avere raggiunto la fine del 2020 azzerando contagi e positività all'interno della struttura con la prospettiva di una campagna vaccinale che dal 4 gennaio arriverà anche nelle Cra della provincia, ha fornito spunti per riaccendere la speranza, tenuta viva simbolicamente da un altra accensione. Quella del fuoco di capodanno che ha bruciato, nel giardino della struttura, l'anno vecchio e salutato quello nuovo, nell'auspicio condiviso che possa portare ad un ritorno alla normalità.