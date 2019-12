La Ndrangheta in Emilia Romagna: sabato incontro a Piacenza

L'associazioneorganizza sabato 14 dicembre alle 18 un incontro sul tema 'conoscere la Ndrangheta in terra emiliana'. L'appuntamento è presso la biblioteca Bruschini Ferri della cooperativa popolare infrangibile di via Alessandria a Piacenza. Durante l'incontro verranno proiettati filmati e verranno rese testimonianze per capire quanto e come le mafie, la Ndrangheta in particolare, occupano i nostri territori. Ospiti da Brescello (primo comune Emiliano commissariato per mafia)e da Modena, entrambe testimoni che hanno denunciato le presenze mafiose. Il dibattito sarà moderato da, presidente di 100x100inmovimento. L'incontro si organizza in collaborazione con teatro Trieste 34.