Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Lamborghini: arriva Fenomeno, nuova edizione limitata in 29 esemplari

Lamborghini: arriva Fenomeno, nuova edizione limitata in 29 esemplari

Lamborghini ha presentato all'evento "The Quail, A Motorsport Gathering”, in California, la sua nuova vettura in edizione limitata: Fenomeno

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

«La Fenomeno introduce alcune delle soluzioni tecnologiche più avanzate nella storia dell’azienda, ridefinendo i limiti in termini di prestazioni e design, elementi fondamentali del nostro Dna», ha affermato Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegati di Automobili Lamborghini (Gruppo Volkswagen). «Svelare la Fenomeno a The Quail, prestigiosa celebrazione dell’eccellenza automobilistica nel nostro mercato più rilevante a livello globale, rappresenta lo scenario ideale per permettere ai nostri clienti di ammirare da vicino questo nuovo capolavoro in edizione limitata», ha aggiunto il manager. La vettura sarà realizzata in sole 29 unità ed è equipaggiata con il V12 più potente che Lamborghini abbia mai realizzato.

 

Foto: Lamborghini

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge

Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge

Modena, in aumento i ricoveri per Ketamina

Modena, in aumento i ricoveri per Ketamina

‘Modena, campo scuola di atletica: perchè queste distruzioni?’

‘Modena, campo scuola di atletica: perchè queste distruzioni?’

Modena, Ordine Commercialisti festeggia gli iscritti all'Albo professionale da oltre 40 anni

Modena, Ordine Commercialisti festeggia gli iscritti all'Albo professionale da oltre 40 anni

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Strappa di mano 20 euro ad una donna: bloccato dalla Polizia di Stato

Strappa di mano 20 euro ad una donna: bloccato dalla Polizia di Stato

Gattini lanciati da auto nell'Aretino: uno si salva

Gattini lanciati da auto nell'Aretino: uno si salva

Ticket sanitari non riscossi, giro di vite della Emilia Romagna

Ticket sanitari non riscossi, giro di vite della Emilia Romagna

Rinnovo piazza e recupero vecchia scuola: doppia festa con il Vescovo a Camatta di Pavullo

Rinnovo piazza e recupero vecchia scuola: doppia festa con il Vescovo a Camatta di Pavullo