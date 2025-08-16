Lamborghini: arriva Fenomeno, nuova edizione limitata in 29 esemplari

«La Fenomeno introduce alcune delle soluzioni tecnologiche più avanzate nella storia dell’azienda, ridefinendo i limiti in termini di prestazioni e design, elementi fondamentali del nostro Dna», ha affermato Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegati di Automobili Lamborghini (Gruppo Volkswagen). «Svelare la Fenomeno a The Quail, prestigiosa celebrazione dell’eccellenza automobilistica nel nostro mercato più rilevante a livello globale, rappresenta lo scenario ideale per permettere ai nostri clienti di ammirare da vicino questo nuovo capolavoro in edizione limitata», ha aggiunto il manager. La vettura sarà realizzata in sole 29 unità ed è equipaggiata con il V12 più potente che Lamborghini abbia mai realizzato.



Foto: Lamborghini