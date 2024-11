Le ali di Camilla e del Tortellante, il grazie del ministro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quella alla sede del centro di medicina rigenerativa 'Stefano Ferrari' dove opera l'associazione Le Ali di Camilla, e dove il ministro, accopagnato da esponenti e candidati di Lega Modena alle elezioni regionali Giovanni Bertoldi, Stefano Prampolini e Luigia Santoro, ha incontrato tre persone affette da epidermolisi bollosa, la cosiddetta sindrome dei bambini farfalla, una malattia rara, che rende la pelle fragile e propensa alla formazione di bolle, in risposta a lesioni anche piccole e che normalmente non produrrebbero alcuna grave conseguenza. Persone provenienti in questo caso dalla Toscana e dalla Calabria, che trovano solo a Modena il centro in grado di prenderle in carico, seguirle e curarle.







L'occasione per conoscere ed esprimere un grande ringraziamento per il lavoro svolto dall'associazione e l'occasione per lanciare, il “Decreto progetto di vita”, entrato in vigore il 30 giugno. Il decreto semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile, mette al centro la persona con i propri bisogni, desideri e aspettative e introduce il “Progetto di vita”. 'Siamo davanti ad una svolta epocale nella presa in carico della persona con disabilità', ha affermato il ministro che ha proseguito la sua tappa modenese con la visita al laboratorio Il Tortellante, dove si producono in grande quantità tortellini di enorme qualità. Specialità tipica recentemente protagonista nelle tavole del G7 realizzate dal lavoro di mamme e soprattutto al fondamentale lavoro di ragazzi affetti da disturbi dello spettro

autistico





'Complimenti ad Erica e a tutti coloro che credono fortemente che offrire opportunità alle persone possa essere un vero investimento per tutti' - ha affermato il ministro.