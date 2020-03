Lorenzo Marchetti da Bastiglia: ottimismo e colori

Anche Lorenzo Marchetti da Bastiglia ci ha inviato il suo disegno. Un grazie particolare a lui e a tutti i bimbi che stanno continuando ad inviare i loro racconti e disegni alla nostra redazione. La Pressa pubblicherà tutti i disegni, un modo per offrire un po' di Speranza in un momento mai così complicato per la storia del nostro Paese.