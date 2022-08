L'ultimo saluto ad Alessia e Giulia Pisano, un comunità in lutto

È stato il giorno del lutto e del dolore a Castenaso. Sono stati celebrati oggi i funerali di Alessia e Giulia Pisano, le giovanissime sorelle morte all’alba di domenica alla stazione di Riccione dopo essere state travolte sui binari da un treno Alta Velocità. La camera ardente è stata aperta alle 8 di stamattina all’interno della Chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso, il paese in provincia di Bologna dove vive la famiglia Pisano. Nella stessa chiesa si sono svolti i funerali delle sorelle di 16 e 15 anni.Un lungo applauso ha salutato l’uscita dalla chiesa della Madonna del Buon Consiglio dei due feretri bianchi. Nello stesso momento, in aria è stato fatto volare un gruppo di palloncini, anche questi bianchi. Le tante persone presenti in chiesa hanno poi seguito a piedi il corteo funebre diretto al cimitero che si trova a poca distanza dalla chiesa.“Nessuno si senta ai margini, anche se non è visto con gli occhi, ma tutti siamo importanti per diventare popolo e lo diventeremo in questo momento se avremo il coraggio di fare silenzio e del rispetto, perché tutto questo diventi tenerezza“. Ha detto don Giancarlo Leonardi celebrando i funerali. A volte “abbiamo bisogno di silenzio per andare in profondità, abbiamo bisogno di uno sguardo del cuore e di far tacere tutto il resto. Oggi ci sono anche tante domande, le domande che sono in ciascuno hanno bisogno non solo di essere manifestate ma di essere ascoltate“.Anche l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, ha voluto inviare un pensiero per i funerali di Alessia e Giulia Pisano. Zuppi, in un messaggio letto in chiesa dal sindaco Carlo Gubellini, ha sottolineato la “istintiva vicinanza” che la comunità di Castenaso ha rivolto alla famiglia Pisano e aggiunge: “Prego tanto che questa fraternità sia forza e aiuti tutti a sentirsi parte di una comunità di persone che non lascia solo nessuno nelle difficolta della vita e non giudica, mai”.