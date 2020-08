Modena, privatizzazioni senza freni: addio alla gestione del centro disabili Pisano

Le paure di genitori sindacati si sono trasformate in realtà. Il centro disabili Pisano di Modena viene lasciato dal Comune ai privati. Una privatizzazione che segue quella attuata su due nidi comunali . Lo ufficializza oggi, in piena estate, l'amministrazione comunale rendendo nota la delibera di giunta approvata il 7 agosto.'Sarà attivata - si legge in una nota del Comune - una procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto gestore del Centro socio riabilitativo diurno per disabili Pisano, l’unico del Comune dei sei presenti in città. La delibera delinea quindi le linee di indirizzo per la stesura dell’avviso di manifestazione di interesse e di avviare il percorso di concessione dell’accreditamento per i 20 posti. Il servizio sarà aggiudicato con il solo criterio della qualità secondo specifiche e pesi dettagliati nell’avviso, i cui contenuti saranno condivisi con le famiglie degli utenti, come concordato con l’assessora Pinelli, a garanzia della continuità e della qualità del servizio, con particolare riferimento alle attività di socializzazione e di integrazione che continueranno ad essere svolte anche all’esterno del centro e in collaborazione con le associazioni del territorio'.Parole di distensione coi genitori quelle del Comune che in realtà si scontrano con un malcontento ampio e diffuso. 'Non c'è nessuna possibilità che l'amministrazione comunale receda da questa decisione e resta il grande dolore degli operatori, dei familiari e degli utenti del centro per la perdita di una eccellenza del territorio - aveva scritto un gentore pochi giorni fa alla nostra redazione -. Personalmente oltre al dolore provo tanta rabbia perchè ad essere penalizzate sono sempre le fasce più deboli'.