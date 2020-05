'Dopo i Nidi il Comune di Modena vuole esternalizzare servizi anziani'

Il 12 maggio si è svolta una assemblea, convocata da Fp Cgil e Cisl Fp, dei dipendenti del Comune del Modena in servizio presso la casa residenza per anziani Vignolese, del Centro Diurno socio riabilitativo per disabili Il Pisano, dello Spazio Anziani e dei Centri Territoriali gestiti direttamente dal Comune di Modena.

'Gli operatori socio sanitari ed educatori sono molto preoccupati dalle notizie che circolano in merito alla possibile esternalizzazione a breve di alcuni di questi servizi, in particolar modo il Centro diurno disabili e lo Spazio anziani, anche alla luce delle decisione prese dall'Amministrazione in questo ultimo periodo sui nidi comunali - affermano i sindacati in una nota -. Stiamo infatti parlando di servizi in cui lavorano oltre 20 operatori (e alcuni precari), che si occupano di una utenza molto fragile, e che hanno costruito nel tempo percorsi di eccellenza nel sostegno ai ragazzi con disabilità, come per il Pisano, nato nel 1985 come centro sperimentale e che nel tempo ha sviluppato una serie di progettualità e di attività fondamentali per l'utenza, o per gli Anziani, come lo Spazio di Via Vaciglio e i Centri territoriali. Il timore che tutte le professionalità e il valore di questi servizi, messi in campo anche durante questa emergenza in cui si è continuato a garantire la tutela dei più deboli, possa essere dispersa da scelte di privatizzazione è fortissimo. Per questo i dipendenti hanno approvato un ordine del giorno come lettera aperta a utenti e cittadinanza, per sollecitare l'amministrazione a non intraprendere, anche in questo settore, una scelta di smantellamento dei servizi a gestione diretta che porterebbe di fatto alla scomparsa del sistema integrato in cui il pubblico ha fatto in questi anni innovazione, sperimentazione e garanzia di qualità per tutti. Si allega l'ordine del giorno dell'assemblea'.