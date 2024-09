Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nato il 16 novembre 1929 a Saliceto Buzzalino – Campogalliano, don Giulio Roncaglia fu ordinato sacerdote dall’arcivescovo Giuseppe Amici il 31 maggio 1958.Don Roncaglia ha svolto il suo ministero partendo da Formigine, dove fu cappellano subito dopo l’ordinazione per poi ricoprire lo stesso incarico, dal 1959, alla parrocchia del Tempio Monumentale “San Giuseppe-San Biagio”. Visse la sua prima esperienza da parroco nella comunità di Solignano, dove rimase fino al 1972, quando fu nominato parroco di Spilamberto e vi rimase fino al 2003.In seguito, è stato collaboratore nella parrocchia di Sant’Agostino e dal 1° gennaio.2011 è stato canonico del Capitolo della chiesa concattedrale di NonantolaMercoledì 11 settembre, alle 18.30, sarà celebrato il Rosario nella chiesa Sant’Adriano a Spilamberto.Le esequie avranno luogo giovedì 12 settembre, alle 10, nella chiesa di Saliceto Buzzalino, (in via Chiesa Saliceto, 21) seguite dalla sepoltura nel cimitero locale.