Mafie, a Modena con Imd della Catturandi. Ora a volto scoperto

Imd, poliziotto ispettore della Squadra Mobile di Palermo che ha partecipato con i suoi compagni della Catturandi all'arresto di boss mafiosi tra i quali Giovanni Brusca, Bernardo Provenzano, Salvatore e Sandro Lo Piccolo, Vito Vitale, è stato protagonsta questa sera di un partecipato incontro nella sede degli Amici del Libro di Modena promosso anche dal nostro quotidiano, La Pressa.Per la prima volta, Ivan ha ottenuto la liberatoria da parte del capo della polizia di mostrare il suo volto. Pluridecorato, promosso per tre volte per merito straordinario, oggi si occupa di criminalità straniera. IMD è il fondatore dell'associazione no profit 100x100 in Movimento che si occupa di promuovere la cultura della legalità anche nei nostri territori. A moderare la serata Cinzia Franchini, coeditrice del nostro quotidiano.Ivan, che ha scritto diversi libri sulla sua attività, ha ripercorso i momenti dell'arresto di Brusca e ha raccontato la vocazione che lo ha portato ad occuparsi nella Polizia di lotta alla criminalità. 'Ognuno nel suo lavoro e nella sua vita può fare la sua parte nella battaglia per la legalità. L'antimafia la fanno poliziotti, carabinieri e magistrati, ma l'impegno culturale sul fronte della legalità deve accumunare tutti - ha detto -. La prima regola è quella di non lasciare da sole le persone che denunciano. Se restano solo perdono e ogni volta che questo accade vince la mafia'.