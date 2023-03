Malore improvviso durante allenamento: grave il pugile Scardina

Scardina, 31 anni, si è sentito male durante un allenamento in palestra e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale.Scardina avrebbe finito un allenamento in cui già si sarebbe sentito poco bene, e dopo poco, negli spogliatoi, avrebbe avvertito un dolore all'orecchio e poi a una gamba cadendo al suolo perdendo i sensi dopo la doccia: tutti i testimoni avrebbero riferito che si trattava di un allenamento leggero. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto, nella palestra a Buccinasco di Milano, sono arrivati i medici del 118 che hanno subito valutato molto gravi le sue condizioni, intubandolo e trasportandolo d'urgenza, in codice rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano.