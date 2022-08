Malore improvviso, muore nel sonno infermiere di 54 anni

Lutto nella provincia di Padova. Questa notte è morto, vittima di un malore improvviso, Marco Manfrin, infermiere presso il reparto di Ortopedia all’ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia.Marco Manfrin aveva 54 anni e, come spiega l'Unità locale sociosanitaria della provincia di Padova, è deceduto nella notte, quando è stato colto da un malore nel suo letto, mentre dormiva nella abitazione nel comune di Solesino.'Sempre disponibile, pronto ad aiutare chiunque, anche nel periodo più difficile del covid non si era sottratto nel mettere a disposizione la sua professionalità, portando le sue competenze direttamente nelle case dei suoi concittadini - spiega l'Ulss - Una persona buona, mite, un collega sempre con il sorriso e dall’animo gentile: così lo ricordano oggi i suoi colleghi. Il suo cuore, all’improvviso, ha smesso di battere. Anche noi vogliamo unirci alle numerose attestazioni di stima rivolte a Marco, riservando un caloroso abbraccio alla sua famiglia e a tutti quanti gli erano vicini e gli volevano bene'.I funerali si terranno domani, venerdì 12 agosto alle 10, presso la chiesa parrocchiale di Solesino.

