Maltempo, domani allerta arancione per rischio idraulico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Già dal primo pomeriggio di oggi è riunito il Ccs (Centro coordinamento soccorsi) della provincia di Ravenna, presieduto dal prefetto, Castrese de Rosa, e al quale ha partecipato anche la presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo. Sono proseguiti senza sosta, fino a ieri, tutti i lavori nei cantieri delle somme urgenze; da oggi si procede alla copertura con teloni degli argini più fragili. Attivato anche tutto il sistema di Protezione civile e rafforzato il numero di imprese pronte a intervenire in caso di bisogno, così come sono coinvolti i Consorzi di Bonifica che stanno procedendo allo svuotamento dei canali, a scopo preventivo. Infine, è stato richiesto a Rfi di presidiare i ponti di propria competenza.

Una particolare attenzione riguarda la frazione di Traversara di Bagnacavallo (Ra), pesantemente colpita dall’ultima ondata di maltempo.

Il maltempo

La profonda depressione che, dal centro Europa, si sta spostando verso sud si è già affacciata oggi sul territorio dell’Emilia-Romagna con piovaschi sparsi e, nel settore occidentale, temporali. L’ingresso vero e proprio del maltempo è atteso per domani, soprattutto a partire dalla seconda parte della giornata. Dopo le precipitazioni diffuse e localmente intense del mattino, i fenomeni vedranno un’intensificazione dalle ore pomeridiane, in particolare sulle aree appenniniche centro-orientali e la pianura romagnola.

Le precipitazioni previste potranno causare, in particolare nell’appennino centro-orientale, fenomeni di ruscellamento sui versanti e frane, favoriti da condizioni di saturazione dei suoli abbastanza elevate dopo l’ondata di maltempo del 18 settembre scorso.

Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua del settore centro-orientale che, nella serata di domani, potranno raggiungere soglia 2 sugli affluenti di destra del Reno e nei bacini romagnoli. Dalle ore pomeridiane sono anche previsti venti nord-orientali di burrasca forte (75-88 km/h) sulle aree costiere settentrionali (ferrarese e ravennate), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, e venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree costiere meridionali e nelle aree montane regionali (anche qui, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore). I venti determineranno un aumento del moto ondoso; anche se al di sotto dei valori di riferimento, potrà causare fenomeni localizzati di erosione e/o di inondazione marina.