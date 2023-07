Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Almeno nell'immediato. Anche perchè 'la prima parte delle procedure regionali previste per la copertura delle zone carenti di assistenza primaria ad attività oraria per l’anno 2023, espletata nel mese di luglio ha dato esito negativo' - si legge in premessa del documento Ausl con cui si approva ai nuovi contratti, con scadenza all'ottobre 2023 (per due unità) e dicembre 2023. Un altro contratto attivato a Castelfrando Emilia. In sostanza, se nulla si sbloccherà a livello regionale sul fronte del reperimento di personale a tempo indeterminato, a ottobre e a dicembre la situazione sarà nuovamente azzerata. Quantomeno a Mirandola è, in queste ore, a Castelfranco. E qui che sorge il dubbio di dove e come potrà funzionare la rete dell'assistenza di base e quella funzionale ai Cau con una tale carenza dei medici. Che aumenterà nell'ambito dell'emergenza urgenza nel momento in cui, a metà tra questo e l'anno nuovo, scadranno i contratti dei medici a gettone dell'emergenza-urgenza. Una emergenza nell'emergenza che come già altre volte ribadito rischia di rendere ancora più difficile la rivoluzione prospettata dei Cau. Una riorganizzazione che, stando al precedente di questi giorni dell'ausl di Bologna, con tanto di elenco di pronto soccorso da sostituire o da riconvertire in Cau, dovrebbe arrivare in termini di proposta, anche dall'Ausl di Modena.Gi.Ga.