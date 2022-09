Tragedia a Fano. Un medico 27enne, Marco Tiberi, è morto stroncato da un malore mentre stava salendo in auto dopo il turno pomeridiano in ambulatorio. I passanti, notando lo sportello dell'auto aperto, si sono avvicinati e hanno trovato il medico senza vita riverso sul volante. Inutile l'intervento dei sanitari: dopo lunghi tentativi di rianimazione il dottor Tiberi è stato dichiarato morto. Il 27enne si era laureato in medicina nell’ottobre scorso e stava sostituendo un collega nell'ambulatorio di Sant'Orso.

