Mercantico: è morto Pierluigi Forti, presidente dell'associazione

Lutto nel mondo dell'associazionismo modenese.E' morto questa mattina Pierluigi Forti, presidente della associazione Mercantico e titolare dello storico negozio di restauro di mobili antichi in via Malatesta. Malato da tempo, Forti è stato l'anima e l'ispiratore del mercato dell'antico a Modena.'Il presidente, il direttore, il Cda di Modenamoremio, Elena ed Ester esprimono con commozione il loro cordoglio per la scomparsa di Pierluigi Forti, presidente dell’Associazione Mercantico e consigliere di Modenamoremio, che dal 2010 ha portato a Modena il mercato antiquario “L’Antico in Piazza Grande” nell’omonima piazza, il “Mercato del piccolo antiquariato e collezionismo” in Piazza XX Settembre e tanto altro - si legge in una nota -. Se ne ricordano l’impegno e la passione da sempre dimostrati nella promozione del turismo in città, contribuendo a metterne in risalto il fascino'.'L’Associazione Mercantico e il Mercato Antiquario di Modena “L’Antico in Piazza Grande” esprimono con commozione il loro cordoglio per la scomparsa del loro presidente, Pierluigi Forti, ricordandone l’impegno e la passione da sempre profusi nell’organizzare mercati antiquari capaci di donare alle principali piazze di Modena un fascino di altri tempi' - aggiunge l'associazione.