Mercato Novi Sad a Modena: mascherine ok, ma nessun distanziamento

Questa mattina al mercato del lunedì al parco Novi Sad di Modena clienti e ambulanti indossavano quasi tutti la mascherina, ma il distanziamento era garantito solo in due banchi (uno di tovaglie e tende e uno di merceria) con adeguate transenne in plastica a un metro di distanza dalla merce. In tutti gli altri casi la merce era esposta direttamente al passaggio. Norme anticovid dunque rispettate in modo quantomeno elastico con assembramenti frequenti, anche di decine di persone, davanti ai prodotti in vendita, come testimoniano le fotografie che pubblichiamo. Tra i banchi da segnalare la presenza di due anziani volontari dell'associazione nazionale Alpini, sezione di Modena, che, passeggiando, invitavano i singoli clienti a collocare la mascherina sul naso.