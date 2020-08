Mercoledì alle 11 in Gesù Redentore il funerale di Luciano Landi

Mercoledì 2 settembre alle 11 (partenza 10.30 da Terracielo) verrà celebrato nella chiesa di Gesù Redentore di via Leonardo da Vinci a Modena il funerale di Luciano Landi, allenatore e direttore sportivo della Associazione Amici del Nuoto dei Vigili del Fuoco di Modena, morto improvvisamente la sera di mercoledì scorso a 55 anni. Da domani mattina e per tutta la giornata Camera ardente aperta sempre a Terracielo. Alla cerimonia funebre parteciperanno i tanti atleti che ha allenato in 30 anni di carriera e i ragazzi che guardavano a lui come a una figura paterna.La redazione de La Pressa è vicina nel dolore ai figli, alla compagna, alla mamma e ai fratelli di Luciano.