Meteo, calura africana verso la fine

Arrivano finalmente conferme circa uno stop del caldo Africano. L'anticiclone Caronte dopo parecchi giorni di dominio sul bacino del Mediterraneo con effetti evidenti anche a sul nostro Paese, sta per andarsene. Ancora fino a domani, sabato 16 agosto, non ci saranno grossi scossoni sul fronte meteo-climatico, mentre già nella giornata di domenica 17, quando un abbassamento del flusso atlantico inizierà ad erodere la bolla d'aria calda che da giorni grava sulle nostre teste, le temperature inizieranno ad abbassarsi. La circolazione inizierà così a subire un graduale cambiamento a partire dalle regioni del Nord e nel corso della prossima settimana, anche sulle regioni del Centro.

La vera rinfrescata però arriverà con l'inizio della nuova settimana grazie a un ulteriore calo termico che spingerà praticamente dappertutto le temperature su valori normali per il periodo: tra lunedì 18 e mercoledì 20 agosto le massime saranno quindi quasi ovunque comprese fra 28 e 33 gradi, con afa debole. E per la seconda parte della settimana sono possibili ulteriori sorprese.

E' probabile infatti un ritorno del caldo intenso, con picchi anche oltre i 34 gradi. In seguito le previsioni più aggiornate mostrano la possibilità di un altro generalizzato calo termico per il fine settimana del 23-24 agosto con le temperature che potrebbero scendere al di sotto della norma in gran parte d'Italia. Tra il 20 e il 22 molti i temporali previsti che si formeranno diffusamente su gran parte del Centro-Nord, anche di forte intensità e con il rischio quindi di grandine e nubifragi.

