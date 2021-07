Meteo, Emilia-Romagna: allerta gialla per domani per temporali e vento

L'Agenzia per la sicurezza territoriale avverte che per domani 1 agosto la presenza di correnti da sud ovest determina condizioniSarà interessato tutto il territorio regionale con fenomeni più probabili sul settore occidentale della regione, in miglioramento nel pomeriggio. Temperature ancora elevate oggi, in diminuzione domani, soprattutto nelle pianure più settentrionali,Per quanto riguarda il vento è previsto in aumento dal pomeriggio in particolare lungo tutto il crinale appenninico dove sono previsti venti di burrasca (63-75 km/h). Mare molto mosso al largo, poco mosso invece sulla costa.Da questo quadro, deriva l’Allerta 75/2021, valida per tutta la giornata di domenica 1 agosto emanata congiuntamente dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e dal Centro Funzionale Arpae E-R.