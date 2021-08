Meteo, in arrivo la settimana più calda dell'estate

Secondo le previsione degli asperti meteo la prossima settimana, fino a Ferragosto, si prospetta come la più calda di questa stagione estiva. L'Italia verrà investita dall'anticiclone africano 'Lucifero', contemperature che potranno toccare oltre i 45 gradi sulle regioni meridionali. Nelle zone interne della Sicilia e sul tavoliere della Puglia si potrebbe anche superare tale valore con temperature sopra la media stagionale variabili da 5 a oltre 10.Il caldo rinteresserà pure le regioni settentrionali con valori che si spingeranno oltre i 36-37 gradi in molte città di pianura. I giorni più caldi saranno giovedì, venerdì e sabato.

