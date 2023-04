Migranti, arriva nuova nave a Ravenna: 69 a bordo con 18 minori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel pomeriggio di oggi ci sarà un primo incontro in Prefettura a Ravenna per organizzare l'accoglienza dei migranti. Il nuovo sbarco arriva nel pieno dello scontro politico-istituzionale sul nuovo decreto che ha visto l'Emilia-Romagna non firmare l'intesa col Governo sulla dichiarazione di stato di emergenza.'E' l'ennesima dimostrazione che manca un piano complessivo su come gestire questa situazione', - afferma all'agenzia Dire l'assessore regionale al Welfare Igor Taruffi, che ha appena ricevuto la notizia del nuovo sbarco. 'Con poche ore di preavviso, bisogna mettere il moto il sistema dell'accoglienza, un sistema che peraltro che ha dato dimostrazione di essere all'altezza.Ancora una volta- aggiunge l'assessore parlando alla 'Dire'- faremo la nostra parte, perchè accoglienza e solidarietà sono per noi irrinunciabili, ma tecnicamente si naviga a vista, manca una regia complessiva e così è difficile continuare a lavorare'. Peraltro, ricorda sempre l'assessore, l'Emilia-Romagna è la seconda regione per numeri di migranti accolti in termini assoluti (dopo la Lombardia) e prima in percentuale sulla popolazione residente.In tutto ciò le Prefetture, dà atto Taruffi, 'stanno facendo un lavoro importante. E tutta la filiera del volontariato e dell'associazioniemo stanno dando un contributo molto importante. Cio' che manca però è la linea generale che deve esprimere il Governo'.Ma l'assessore di Stefano Bonaccini, new entry nella segreteria Pd di Elly Schlein, torna a sottolinea i disagi supplementari per i migranti divuti alla scelta del porto romagnolo. 'Queste persone saranno costrette a giorni e giorni di navigazione in più per arrivare a Ravenna,che non è il porto più vicino'.