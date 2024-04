Convegno sbarchi a Modena: scontro tra Pd e Fdi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

e il deputato Pd, a proposito di un convegno dal titolo ‘Lotta agli sbarchi-Operazione verità’, organizzato per domani pomeriggio a Modena da Fratelli d’Italia.'A proposito di sbarchi, se c’è un’operazione verità da portare avanti riguarda la tragedia di Cutro e il fallimento dei soccorsi, che ha provocato la morte di 94 persone, di cui 34 bambini, a soli sessanta metri dalla costa.

Fdi e il Governo diano risposte a queste vite spezzate e abbandonino le strumentalizzazioni. Affrontare il tema dell’immigrazione in questo modo – concludono – significa perdere di vista l’umanità e la speranza di chi cerca di fuggire dalla sofferenza'.



La replica

'Le dichiarazioni con cui Vincenza Rando e Stefano Vaccari tentano di screditare, avendone letto soltanto il titolo, un convegno informativo non ancora avvenuto sono, a dir poco, imbarazzanti'. Questa la replica di Michele Barcaiuolo.

'Anche oggi il Pd ha perso una preziosa occasione per restare in silenzio - dichiara Barcaiuolo - scegliendo, ancora una volta, di evitare il confronto e rifiutare la verità. Che il Pd sia stato incapace di fare autocritica in merito alla propria incapacità di gestire i fenomeni migratori, è un dato sotto gli occhi di tutti, ma sentire un attacco nei confronti di Fdi, che ha l’unica colpa di aver organizzato un’iniziativa culturale per discutere un problema importante e sentito come il contrasto agli sbarchi irregolari, è assolutamente inaccettabile'.





'Se Rando e Vaccari vogliono partecipare al convegno - conclude Barcaiuolo - li aspettiamo a braccia aperte. Forse, partecipare a un’iniziativa del genere farebbe loro bene. Per una volta, infatti, potrebbero provare a mettere nel cassetto la solita stucchevole retorica antinazionale, per scoprire le azioni che questo governo, al contrario di quelli targati Pd, sta mettendo in campo per affrontare in maniera strutturale il fenomeno migratorio, come il Piano Mattei, che punta a stanziare risorse nei paesi Africani per evitare le partenze, e garantire il diritto a non emigrare'.