Mirandola: interrotti allacciamenti abusivi al campo nomadi

Le Forze dell’Ordine sono intervenute oggi pomeriggio - martedì 14 Giugno - presso la microarea di Mirandola eseguendo il provvedimento emanato dal Sindaco di Mirandola Alberto Greco finalizzato alla sospensione della fornitura - attraverso allacciamenti abusivi - di energia elettrica.“Il provvedimento – spiega l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Mirandola Roberto Lodi, presente oggi pomeriggio presso l’area - si è reso necessario causa le gravi condizioni di insicurezza - certificate dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco avvenuto lo scorso 31 Maggio - venutesi a creare e che avrebbero potuto aggravare ulteriormente la situazione mettendo in pericolo prima di tutto i residenti di quello che ormai si è trasformato in un piccolo ed insicuro “ghetto”.”“In primo luogo si è provveduto alla sospensione della corrente elettrica, successivamente - trovando una disponibilità di massima ad evacuare l'area da parte dei nuclei con casi di precario stato di salute - si è provveduto ad iniziare la pratica di ricollocamento dei residenti in concerto con gli operatori dei Servizi sociali.”

