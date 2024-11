Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'uomo, dopo aver mangiato nel ristorante, si era ritirato per il riposo notturno nel proprio camion. Questa mattina la moglie, verso le 8, lo ha chiamato ripetutamente senza ricevere alcuna risposta. A quel punto ha contattato gli uffici della Cabm e attraverso il sistema satellitare installato su ogni mezzo, è stato rintracciato l'autocarro nel piazzale antistante il locale.Al gestore della trattoria è stato chiesto di verificare cosa fosse accaduto e solo in quel momento ci si e resi conto che il 53enne era accasciato sopra il volante del suo mezzo senza vita. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte.Vanni Vasile Oprisan lascia la moglie e due figli adolescenti. Ad esprimere le condoglianze alla famiglia è Massimo Schiaffi, socio Cabm e vicepresidente dell'associazione Ruote Libere. 'Siamo vicini alla famiglia di Vanni in questo momento di dolore. E' un lutto che colpisce tutti i colleghi e gli amici che con lui hanno condiviso il percorso lavorativo e umano'.