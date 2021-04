'Modena, 5 giorni di chiusura e 400 euro per un caffè a una anziana'

E' stato sanzionato con 400 euro e cinque giorni di chiusura forzata il titolare del bar L'Antica Ferramenta di Corso Canalchiaro a Modena,. Il fatto è successo questa mattina quando nel locale era presente una anziana seduta a un tavolino a bere un caffè. Proprio in quel momento sono entrati due agenti della polizia locale che hanno controllato i documenti alla donna e sanzionata la cotitolare,. Dopo la multa di 400 euro sono seguiti momenti di tensione, con la donna che ha fatto notare come la cliente (unica presente nel locale) fosse anziana e avesse chiesto solamente di potersi sedere perchè stanca. A quel punto gli agenti hanno chiesto l'intervento di un ispettore che oltre a confermare la multa ha provveduto a redigere un verbale di chiusura della attività per 5 giorni a partire da oggi stesso.'Credo che sia profondamente ingiusto quanto accaduto - spiega Stefano Bellei -. Si tratta di una signora di oltre 85 anni, una abituale cliente che questa mattina ha sbagliato la fermata del bus scendendo in centro e dopo alcune centinaia di metri a piedi per fare ritorno a casa, ha chiesto un attimo di ristoro. Il buonsenso è completamente esaurito ed evidentemente non si tiene in considerazione la gravissima situazione economica che stiamo vivendo. A ottobre eravamo stati sanzionati per la presenza di un gruppo di stranieri all'esterno del locale, ora questa batosta. Pare che il tutto sia frutto di segnalazioni da parte di qualche vicino. Non credo che meritiamo di essere trattati come delinquenti. Abbiamo aperto il locale meno di un anno fa, in piena pandemia, così ci mettono in una condizione invivibile'.