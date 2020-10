'Norme covid, se dobbiamo fare sceriffi meglio ci facciano chiudere'

'Se il Comune ci chiede di fare gli sceriffi allora ci assegnino i gradi di pubblico ufficiale o viceversa è meglio che ci facciano chiudere. Far rispettare le distanze anti-Covid all'esterno del locale non è facile, ma se si chiamano i vigili urbani la risposta è che il bar è privato e tocca al gestore garantire l'ordine'. A parlare è Stefano Bellei, titolare della Antica Ferramenta in Corso Canalchiaro a Modena.'Sabato mattina due vigili mi hanno fatto un verbale dopo che qualcuno ha inviato al comando un video che ritraeva alcuni clienti seduti in modo troppo ravvicinato nei tavolini esterni - spiega Bellei -. Si trattava di una comitiva di ragazzi stranieri appena arrivata in città. Dopo l'arrivo della municipale ho cercato di allontanare i ragazzi ma senza successo, quindi ho richiamato io stesso il Comando per chiedere aiuto, ma la risposta è stata lapidaria: il locale è mio e l'ordine lo devo gestire io. Mi pare sia folle. Faccio presente che nel pomeriggio ho dovuto anche sedare personalmente una lite innescata da un nomade ai danni di un cliente. Anche in questo caso ho telefonato alla municipale che comunque è arriva dopo un'ora. Il Comune non può chiederci di fare da agenti di pubblica sicurezza. Mi pare davvero troppo'.