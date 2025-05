Modena, caos all’isola ecologica Calamita: chiusura improvvisa per svuotamento cassoni, code e proteste

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Mattinata di caos oggi all’isola ecologica di via Divisione Acqui, dove numerosi cittadini si sono trovati bloccati in una lunga coda di auto, furgoni e autocarri, a causa di una chiusura temporanea della struttura, avvenuta nel pieno dell’orario di apertura, motivata con la necessità di procedere allo svuotamento dei grandi cassoni interni.



Raccontarci la vicenda e i disagi subiti da decine di cittadini in coda, una utente che si apprestava a conferire in auto diversi materiali. 'Mi trovavo in fila dalle 9:30 e avevo pochi mezzi davanti a me, sarei entrata a breve. Improvvisamente, a pochi minuti dalla possibilità di entrare, intorno alle 10, la sbarra di accesso non si è più alzata. I mezzi non potevano più entrare'.



La coda di mezzi in attesa fuori si allunga subito.

Il motivo è presto chiaro: i grandi cassoni all'interno sono pieni che bisogna procedere allo svuotamento. Una procedura non breve che viene attuata da ditte specializzate e con mezzi dedicati che ci si aspetterebbe dovrebbe essere svolta al di fuori dell’orario di accesso al pubblico.Dopo poco la fila in attesa al di fuori dell'area è di circa 40 mezzi. Molti anziché andarsene decidono di rimanere sperando che la procedura dai tempi indefiniti possa presto finire. Nessuna risposta a chi chiede una stima dei tempi. Che saranno presto chiari, nella pratica e quando saranno conclusi. Per lo svuotamento saranno necessari circa 50 minuti.Crescono disappunto, malumore e proteste.“Ho chiesto agli operatori perché questi lavori non vengano svolti prima o dopo l'orario di apertura, ma non mi è stata data risposta”, afferma l'utente in coda che ci ha segnalato il caso.

'Personalmente sono entrata così intorno alle 11:00, pochi minuti dopo la riapertura, a circa ora un'ora e mezza dal mio arrivo. Alle 11:12 ero fuori. Per un conferimento che anche calcolando una minima coda mi sarebbe costato una mezz'oretta mi ci è voluta praticamente una mattinata' - prosegue.'Perché non pianificare questi interventi in orari non sovrapposti a quelli di apertura per l'utenza? Il tempo dei cittadini vale, e oggi a Modena è stato ampiamente sprecato per un disservizio che poteva essere evitato con un minimo di organizzazione.Serve chiarezza, ma soprattutto serve rispetto per i tanti utenti che scelgono di utilizzare correttamente i servizi ecologici comunali e che si aspettano, quanto meno, di non essere penalizzati da inefficienze evitabili' - conclude l'utente che ci ha segnalato il disservizio.Nella foto la lunga coda di mezzi che si è creata successivamente alla chiusura dell'isola ecologica