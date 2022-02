Modena: centro diurno per anziani aperto anche alla notte: multa e diffida

È stato sanzionato e raggiunto da un provvedimento di diffida il legale rappresentante di un centro diurno per anziani di Modena che per diversi ospiti svolgeva anche accoglienza notturna non autorizzata. Ad accertare l’attività abusiva è stata la Commissione di vigilanza in un’ispezione effettuata sulla base di una segnalazione giunta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza.Durante il sopralluogo ispettivo svolto nel tardo pomeriggio del 20 gennaio nei locali del Centro diurno, la Commissione, composta da Comune e Azienda Usl Distretto di Modena (Area sociosanitaria del Dipartimento Cure Primarie e Dipartimento di sanità pubblica), ha trovato alcuni ospiti intenti alla cena e ha appurato, anche attraverso l’acquisizione dei documenti cartacei disponibili e riferiti all’arco di diversi mesi, che taluni anziani erano sempre presenti anche la notte nella struttura dove erano allestiti diversi letti.Ferma restando la cessazione del servizio notturno non autorizzato, la Commissione ha concesso una settimana di tempo per fornire tutta la documentazione mancante (tra cui l’elenco del personale e le qualifiche professionali, l’elenco degli screening relativi al Covid-19 e il progetto organizzativo del centro in relazione alle attività di prevenzione e contrasto al Covid-19) e si è riservata un’altra settimana di tempo per valutare tale documentazione e rilasciare un provvedimento che potrà prevedere la riapertura del Centro diurno con precise e puntuali prescrizioni il cui adempimento verrà costantemente monitorato sia chiedendo ulteriore documentazione sia con ispezioni in loco.