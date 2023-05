Modena, fontanazzo sul Panaro: intervento Aipo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Proseguono monitoraggio, vigilanza e interventi dei tecnici AIPo lungo arginature e opere idrauliche di Secchia e Panaro. Il personale dell’Agenzia sarà impegnato in tali attività anche la prossima notte e fino al ritorno dei livelli alla normalità, in stretto coordinamento con tutto il sistema di protezione civile e il supporto del volontariato.Anche gli uffici AIPo di Mantova e Ferrara sono attivati per la gestione della piena dei due fiumi, nei rispettivi tratti terminali, con monitoraggi e controlli delle arginature ed eventuali interventi.