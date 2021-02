Modena, il ricordo di Giovanni Palatucci: vittima dell'orrore nazista

Celebrazioni questa mattina davanti alla questura di Modena in ricordo di Giovanni Palatucci alla presenza - tra gli altri - del questore di Modena, del rabbino di Modena e del sindaco Muzzarelli. Oggi 10 febbraio ricorre infatti il 76esimo anniversario della morte del questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni, avvenuta nel campo di concentramento di Dachau, a soli 36 anni.Durante la sua permanenza a Fiume come funzionario di pubblica sicurezza, Giovanni Palatucci si adoperò per salvare centinaia di ebrei dalle persecuzioni razziali. A Palatucci è attribuita anche la distruzione di numerosi fascicoli di cittadini di religione ebraica per sottrarli alla deportazione, dal 1937, anno del suo arrivo a Fiume come responsabile dell’ufficio stranieri, sino al giorno del suo arresto. Fu inoltre l’autore di una segreta azione politica e di un piano per assicurare l’italianità dell’Istria e farne un territorio indipendente.