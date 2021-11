Modena, in una settimana più contagi meno ricoveri, l'emergenza sanitaria si allontana

Anche i dati settimanali, aggiornati per Modena il martedì, oltre che i dati giornalieri, lo confermano: l'aumento delle positività e dei contagi da covid prosegue ma non coincide con l'aumento dei casi clinici e delle ospedalizzazioni. E chi anche incappa nel Covid, vaccinato o non vaccinato che sia, gestisce oggi nella quasi totalità dei casi la malattia dal proprio domicilio, in isolamento, senza problemi e complicanza, in forma o lievemente sintomatica o senza sintomi. Di fatto, il virus circola, infetta, ma non crea, per ora e si spera per il futuro, emergenza sanitaria. Nel dettaglio, di seguito, i dati forniti oggi nel report congiunto settimanale tra Ausl e Azienda ospedaliera.Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 1° novembre, per la provincia di Modena è di 72.889 (erano 72.267 lo scorso 25 ottobre).Al 1° novembre in provincia di Modena sono accertati 709 (erano 542 il 25 ottobre, +31%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 688 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.A martedì 2 novembre sono 29 (erano 30 il 25 ottobre, -3%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 28 pazienti covid positivi in AOU e 1 all’Ospedale di Carpi.Persone in isolamento domiciliareAl 1° novembre sono in isolamento 1.663 (erano 1.144 il 25 ottobre, +45%) persone. In particolare:- 688 (erano 512) persone covid positive- 975 (erano 632) contatti stretti di casi accertati in isolamento.