Modena, l'allarme Ausl: 'Circolazione virale alta: proteggetevi'

Il numero quotidiano di nuovi casi positivi, così come quello dei ricoveri ospedalieri per Covid, testimoniano una circolazione virale elevata sul territorio modenese. E a lanciare un allarme preciso oggi è la stessa Ausl. “Igiene delle mani, uso della mascherina e distanziamento sono misure efficaci per ridurre il rischio di diffusione del virus – spiega Davide Ferrari, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena –. L’elevata contagiosità di questo virus deve essere un monito per non abbassare la guardia mai, in nessun contesto, che sia famigliare, sociale o lavorativo. Dobbiamo rispettare tutte le norme contenute nell’ordinanza regionale e quelle relative alla zona arancione”.

“È importante poi, in caso di positività – ricorda ancora Ferrari –, segnalare tempestivamente i contatti stretti attraverso il modulo online indicato nell’sms che avvisa circa l’esito del tampone. Attraverso la compilazione del modulo è possibile ridurre i tempi di presa in carico dei contatti stretti e avviare la quarantena nei modi e nei tempi corretti”.

Oggi sono oltre 5000 i contatti stretti in quarantena e 7300 i positivi in isolamento domiciliare in carico al dipartimento.

Nella giornata di ieri, sabato 14 novembre, è stato disposto un ulteriore potenziamento della capacità ricettiva, con l’attivazione di 8 posti letto di subintensiva dedicati a pazienti positivi, di cui 4 all’ospedale di Carpi e 4 all’ospedale di Sassuolo.