Modena, l'Ausl chiude gli ospedali ai visitatori nei reparti No-Covid

'Per contenere il rischio di focolai di Covid-19 all'interno degli ospedali, considerando l'andamento delle infezioni, l'Ausl di Modena, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l'Ospedale di Sassuolo si vedono costretti a limitare l'accesso dei visitatori ai reparti No-Covid. Una misura che entra in vigore già dalla giornata di oggi e che vuole proteggere il più possibile in primo luogo le persone più fragili, i pazienti ricoverati'. Così in una nota la stessa Ausl modenese.'L’accesso ai reparti No-Covid sarà quindi limitato ad alcune eccezioni: pazienti minorenni, accompagnatori di pazienti con disabilità grave riconosciuta e persone con specifiche necessità di assistenza (ad esempio potrà entrare in sala parto una persona di riferimento per assistere la partoriente).