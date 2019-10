Modena, è on line l'annuario statistico 2018

È stato pubblicato online sul sito internet del Comune l’Annuario statistico 2018. La pubblicazione completa, suddivisa in sei capitoli, e le singole tavole divise per argomento, presentano i dati statistici più significativi del Comune di Modena raccolti lo scorso anno e aggiornati al 31 dicembre 2018. Il documento è infatti composto dalla raccolta analitica dei dati del territorio modenese, riguardante alcuni aspetti significativi quali la demografia, il lavoro, i prezzi e l'inflazione, gli incidenti, il meteo e le precipitazioni, l’istruzione con gli iscritti dai nidi all’Università, e altri.

Tra questi anche statistiche curiose, come quelle relative ai nomi e cognomi più diffusi. Riguardo a questi, il nome più dato ai bambini nati l’anno scorso è Sofia per le femmine (37 casi), seguita da Alice e Beatrice (16 casi), mentre è Alessandro per i maschi (30 casi), seguito da Riccardo (21) e Leonardo (20). Per tutta la popolazione il nome proprio più diffuso a Modena risulta essere Andrea per i maschi (2.356 occorrenze) e Maria per le femmine (1.934).





Saldamente in testa tra i cognomi più diffusi resta sempre Ferrari (1.561), seguito da Barbieri (896) e Malagoli (611).