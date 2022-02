Modena, ricoveri Covid ancora più alti oggi rispetto al 2021

Ad oggi, sono presenti nei due ospedali modenesi 219 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 194 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 123 sono al Policlinico, 71 a Baggiovara), 6 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 19 in terapia intensiva (11 al Policlinico, 8 a Baggiovara).Un anno fa, 11 febbraio 2021, i ricoverati erano 162 totali, dei quali 116 in ordinaria e 46 tra intensiva e semi intensiva.I ricoveri dunque rispetto allo scorso anno sono aumentati complessivamente del 35% (più 67% in Reparto e meno 46% in Terapia intensiva).'Circa 57% dei pazienti è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 43% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. La percentuale è decisamente diversa in Terapia intensiva dove ad oggi l’76% dei pazienti è ricoverato per complicanze cliniche da malattia Covid - fa sapere oggi l'Aou in una nota -.Per avere un quadro complessivo sulle conseguenze del Covid sui modenesi vaccinati e non vaccinati la scorsa settimana La Pressa ga posto alcune domande all'azienda ospedaliera di Modena.L'Aou ci ha spiegato che 'il dettaglio dei pazienti positivi ricoverati per la malattia e quelli ricoverati con riscontro occasionale di tampone positivo viene fornito da agosto 2021 e quindi il raffronto giornaliero con lo scorso anno non è ancora possibile'.'Per quanto riguarda i decessi invece si tratta di un dato che non forniamo nel nostro bollettino settimanale che fotografa la situazione ospedaliera non quella epidemiologica. L’inserimento di questo dato, al momento, proprio per le modalità con cui viene elaborato dall’Iss, sarebbe impreciso e incompleto - ha spiegato anche l'Aou -. L’Istituto Superiore di Sanità si occupa di elaborare report periodici sulle puntuali cause di morte rilevate a distanza di tempo dal decesso e valuta la presenza delle concomitanti patologie che possano aver contribuito all’esito stesso, valutazioni che sono impossibili da effettuare nell’immediato se non ritardando in maniera molto significativa le comunicazioni sui decessi'.