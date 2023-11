Modenese da sei anni roulotte, riceve ticket per avere chiamato l'ambulanza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

il parcheggio dove vive da sei anni in roulotte non può rappresentare un domicilio), pensava di essere su Scherzi a parte. Ma la storia, per Stefano, era tutta vera. Con tanto di marchio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena che chiedeva il pagamento del ticket per una prestazione di Pronto Soccorso attivata attraverso l'ambulanza. Più o meno 3 anni fa. Allertati a seguito di quello che pensava fosse un principio di malore, per i sanitari del 118 l'emergenza da gestire non ci fu. Tutto, fortunatamente, si risolse nell'ambito di un codice di bassa intensità. E ciò comportò evidentemente il calcolo di un ticket a suo carico. Con procedura e richiesta di pagamento notificata al Comune che a sua volta gliel'ha fatta avere.

Quasi un paradosso per una persona come lui che si appresta a vivere, insieme al proprio cane che funge da deterrente in una area non certo tranquilla, un altro inverno al freddo, in condizioni quasi estreme, riparato solo dalla pareti in parte anche malandate di una roulotte senza riscaldamento. Di fronte, ma all'esterno del tempio dell'accoglienza modenese, Porta Aperta, dove Stefano ha accettato di ricevere un pasto caldo. Per il resto, ovvero rispetto alla possibilità di una sistemazione, riportiamo ad una storia raccontata qui diverse volte. Una storia che pare non avere soluzione e che non di rado si caratterizza anche di episodi particolari come la notifica di un atto per il pagamento di un ticket per essere stato raggiunto, un giorno dall'ambulanza.

Gi.Ga.