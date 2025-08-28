Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Morto per la puntura di un insetto: la vittima è il geometra Luca Savoca

Sportivo e in perfetta forma fisica, l'uomo si trovava ieri alle 16.30 sul monte Tre Croci a Castelvetro quando è stato punto da un insetto

1 minuto di lettura
E' il geometra Luca Savoca l'uomo 56enne deceduto ieri a Castelvetro a causa di una puntura di un insetto. Savoca, residente a San Prospero, era un geometra molto conosciuto in provincia e ha lavorato anche per il Comune di Modena. Sportivo e in perfetta forma fisica, l'uomo si trovava ieri alle 16.30 sul monte Tre Croci a Castelvetro quando è stato punto da un insetto che ha causato uno shock anafilattico. Giunto all'ospedale in gravissime condizioni, è deceduto in serata.
