Tragedia a Castelvetro, 56enne muore dopo la puntura di un insetto

L'uomo è stato stabilizzato e portato in ospedale dove, dopo un ricovero in condizioni critiche, è morto in serata

Un uomo di 56 anni è morto questa sera all'ospedale di Baggiovara dopo essere stato punto da un insetto, probabilmente per le conseguenze di uno shock anafilattico.
E' successo alle 16.30 sul monte Tre Croci a Castelvetro. A lanciare l'allarme è stata la persona che si trovava insieme alla vittima. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e l’elisoccorso dall’ospedale Maggiore di Bologna. L'uomo è stato stabilizzato e portato in ospedale dove, dopo un ricovero in condizioni critiche, è morto in serata.
