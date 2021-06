Muore a 14 anni per Covid. Bonaccini: 'Siamo attoniti'

'Lascia attoniti la notizia della scomparsa di un ragazzo di 14 anni a causa delle conseguenze del Covid, avvenuta all'ospedale di Baggiovara a Modena dopo essere stato ricoverato al Sant'Orsola di Bologna dove è stato curato sin dall’insorgere della malattia. Di fronte a un dolore che è difficile anche solo poter immaginare, esprimiamo la più sentita vicinanza ai genitori e alla famiglia, cui ci stringiamo. A loro e alla memoria del giovane va il pensiero commosso di tutta la comunità regionale'. E’ quanto affermanopresidente della Regione Emilia-Romagna, eassessore regionale alla Salute, saputa la notizia della tragica scomparsa di Mario Ruocco avvenuta all’ospedale di Baggiovara, a Modena.'La Direzione e tutti i professionisti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si stringono con cordoglio alla famiglia per la scomparsa del giovane avvenuta nei giorni scorsi in Terapia intensiva all'Ospedale Civile di Baggiovara, a seguito delle conseguenze del Covid, dopo un lungo ricovero alla Terapia Intensiva dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna. E' una notizia tragica che ci ha colpiti tutti nel profondo del cuore. Di fronte a un simile dolore - ha commentato il- possiamo solo esprimere la nostra vicinanza ai famigliari del giovane'.'La direzione generale dell'Azienda Usl di Modena e tutti i suoi professionisti che ancora combattono giorno dopo giorno contro la pandemia esprimono le più sentite condoglianze ai genitori e alla famiglia del ragazzo di 14 anni deceduto a Modena. Oggi è un giorno in cui il ricordo di tutte le vittime del Covid si fa particolarmente doloroso - dichiara il- ci stringiamo a questa famiglia e a tutti coloro che in questi mesi hanno perso i propri cari a causa del coronavirus'.