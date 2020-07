Negozio chiuso subito riaperto, ok dalla PM: sanato tutto, può farlo

Ha sanato le varie irregolarità che martedì scorso gli agenti della Polizia Municipale di Modena avevano riscontrato nel suo negozio, a tempi di record. E' il gestore del negozio di generi alimentare di via Crispi in zona tempio-stazione, a Modena.Martedì scorso, gli agenti della Polizia Locale che avevano effettuato un controllo all'interno dei locali di vendita, avevano definito la situazione sconfortante: 'Oltre alla mancanza dei prezzi di numerosi prodotti, all’informazione carente sulle norme di comportamento da tenere in osservanza alle disposizioni anti Covid e alla mancanza del manuale Haccp obbligatorio per tutte le attività del settore alimentare, molti prodotti erano appoggiati al suolo, nei frigoriferi verticali vi erano insetti morti, anche vivi in una confezione sigillata di alimenti e muffa in un’altra'.Merce definita contaminata e per la quale ci sarebbe stato da accertare l'origine della contaminazione stessa. In attesa degli esiti degli accertamenti era stata disposta la chiusura. Provvedimento che diversi residenti, che più volte avevano segnalato il negozio come presunta fonte di problemi di ordine pubblico, avevano salutato con soddisfazione. Durata il lasso di tre giorni. Perché oggi pomeriggio, 18 luglio, l'immagine era quella di qualche giorno fa. Serracinesca alzata, persone all'interno e fuori, e attività ripresa a tutto pieno regime. Fino a tarda sera, quando alcuni residenti segnalano a La Pressa la situazione. Ci mettiamo in contatto con la Polizia Municipale che conferma l'apertura del negozio tre giorni prima ma soprattutto la possibilità di farlo: 'Ha sanato tutto, può farlo. Abbiamo già controllato'Gi.Ga.