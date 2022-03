Nidi Modena: dal 14 marzo le iscrizioni: 728 posti disponibili

Da lunedì 14 marzo fino al 26 aprile si può presentare domanda d'iscrizione ai nidi d'infanzia comunali, appaltati e convenzionati di Modena. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta ha approvato la delibera che stabilisce la procedura e i criteri per l'ammissione per il prossimo anno educativo. Per l'anno scolastico 2022/2023 possono presentare domanda d'iscrizione al nido i bambini nati dall'1 gennaio 2020 o che nasceranno al 31 ottobre 2022, residenti con almeno un genitore nel Comune di Modena, e in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie. I bambini non residenti a Modena possono comunque presentare domanda di ammissione, ma la domanda viene collocata in coda a quelle dei residenti. I posti a bando sono 728, tra part-time e a tempo pieno di cui 210 nei 10 nidi comunali, 116 nei cinque nidi della Fondazione Cresciamo e 402 nelle 29 strutture appaltate e convenzionate che compongono il sistema integrato rivolto alla fascia zero-tre. La maggior parte dei posti, pari a 403, è destinata ai bambini nati nel 2021; 178 ai nati nel 2020 e 147 ai nati nel 2022 o che si prevede nasceranno entro il 31 ottobre, che dovranno scegliere i nidi con la sezione lattanti. Il servizio di nido è attivo da settembre a fine giugno, dal lunedì al venerdì e l'orario è articolato indicativamente dalle 8 alle 16 per il tempo pieno e dalle 8 alle 13.15 per il part-time con fruizione del pasto. Come lo scorso anno e nel rispetto delle misure anti-Covid, le domande d'iscrizione devono essere presentate solo online.