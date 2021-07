No al Green Pass, a Milano l'omaggio della piazza al dottor De Donno

Ieri anche piazza Fontana a Milano ha ospitato la protesta dei contrari al passaporto vaccinale. “Veniamo definiti non Vax ma non è così - ribattono dalla folla - è una questione che non c’entra. Anche perché non è un vaccino, è una cura, un farmaco sperimentale“. E poi, come continua un manifestante, “Io potrei farmi il vaccino ma essere contro il Green Pass”. Effettivamente in molti sembrano pensarla così: un conto è il vaccino, un altro è l’obbligo di presentare un pass per accedere al bar o al cinema. Su questo, la folla, non transige.In ogni caso, in piazza la dedica dei manifestanti è tutta per il dottor Giuseppe De Donno. “Il giorno dei suoi funerali - conclude un altro partecipant e- andiamo tutti a Curtarone per ricordare questo grande uomo. Mi raccomando però, senza violenza, solo pace: noi siamo dei pacifisti”.