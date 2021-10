No Green pass, in 500 al corteo pacifico: Modena è vicina a Trieste

Questa volta i negozianti del centro di Modena (ricordiamo che chi ha firmato la lettera di protesta sono 5 commercianti) non potranno protestare. Il corteo pacifico contro il Green Pass di Modena che è stato autorizzato oggi, in occasione quindi del giovedì pomeriggio di chiusura degli esercizi commerciali, ha visto la presenza - nonostante il giorno feriale - di circa 500 persone organizzate dal gruppo Modena Libera.I manifestanti hanno sfilato in modo ordinato lunga via Emilia centro partendo da piazza Grande, sotto lo sguardo di polizia, polizia locale e Digos. Un corteo al quale hanno preso parte giovani, anziani, famiglie e bambini. Vaccinati e non vaccinati. Gli slogan contro il Green Pass si sono alternati a frasi di solidarietà ai portuali di Trieste.