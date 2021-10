No green pass: in mille al corteo pacifico a Modena

E’ tornata oggi in via Emilia centro a Modena la manifestazione contro il certificato verde. Hanno sfilato tante famiglie con bambini, giovani, anziani. Persone vaccinate e non vaccinate. Tanti commercianti hanno applaudito il lungo corteo, mai così numeroso da quando sono iniziate le manifestazioni del sabato a Modena. Un migliaio i partecipanti che hanno sfilato in modo pacifico lungo via Emilia, a fare da sottofondo gli slogan contro il certificato verde (che dal 15 ottobre sarà obbligatorio anche per recarsi al lavoro) e la richiesta di rispetto per la Carta costituzionale.Un fiume variopinto, autorizzato dalla questura e controllato dalle forze dell'ordine, che non ha trovato resistenze da parte dei commercianti del centro. Ricordiamo che due giorni fa 5 esercenti ( qui ) avevano scritto una lettera aperta chiedendo lo stop del corteo e lamentando una riduzione di incassi. Oggi invece non si sono registrate proteste e alcuni commercianti hanno viceversa applaudito il corteo. Gli organizzatori (il gruppo Modena Libera) ha invitato anche i partecipanti a sostenere il lavoro di polizia, carabinieri e polizia locale: un invito al quale è seguito un lungo applauso.