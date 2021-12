No Green Pass, Stefano Puzzer a Vienna: 'Popolo europeo si unisca'

Il leader dei Portuali di Trieste Stefano Puzzer ieri ha partecipato alla grande manifestazione di Vienna contro il Green Pass. 'Siamo venuti a incontrare gli amici austriaci che sono in lockdown, abbiamo incontrato gli organizzatori e ci hanno detto che vogliono continuare la lotta insieme a noi - ha detto Puzzer -. Ora incontriamo anche gli sloveni, i tedeschi e gli ungheresi e vedrete che usciremo da questa situazione europea, per noi e per i nostri bambini'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.