No Green pass, un piccolo braciere fa da contraltare al pensiero unico

C'è chi porta una tisana, chi il vin brulè, chi la pasta e i biscotti. Continua da mesi, nel silenzio di una città che sembra non voler vedere, il presidio contro il Green Pass davanti ai cancelli della New Holland di Modena. Ogni giorno, cinque giorni a settimana, un gruppo di lavoratori staziona dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio in via Ramelli per esprimere il proprio dissenso contro il certificato verde obbligatorio per poter lavorare. E il venerdì, verso mezzogiorno, al gruppo di dissidenti, si uniscono tanti cittadini che con loro pranzano e condividono un momento di socialità.E anche oggi, mentre il fumo che usciva da un braciere improvvisato, avvolgeva i visi coperti dagli ombrelli e dal cappuccio delle giacche bagnate dalla pioggia, si intrecciavano i racconti di ciascuno. Ognuno diverso e ognuno simile.Alcuni non si sono vaccinati per convinzione, altri temono possa incidere sulle allergie preesistenti, molti sottolineano come il vaccino non c'entri nulla con la loro protesta, ma che il tema vero è quello della libertà e della lotta contro un lasciapassare (al di là della sua natura) per poter lavorare. I nomi non sono importanti, assicurano, non è una lotta personale, la visibilità dei singoli non c'entra, per loro, in ballo vi è una idea di comunità. E in un mondo che sta andando in direzione opposta, quel braciere rappresenta - al di là del merito - il desiderio di mantenere accesa una luce diversa distante dai riflettori del pensiero unico.